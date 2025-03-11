РФС напомнил о необходимости использовать жест «нет расизму» в случае инцидентов во время матчей: «Процедура призвана обеспечить строгую и оперативную реакцию на проявление дискриминации в футболе»
«Департамент судейства и инспектирования РФС напоминает о рекомендациях ФИФА для арбитров и инспекторов по действиям в случае проявления расизма во время футбольных матчей. Жест «Нет расизму» был официально включен ФИФА в существующую трехэтапную процедуру после единогласного одобрения всеми ассоциациями-членами на 74-м конгрессе в Бангкоке. В рамках этой процедуры судьи, игроки и официальные лица должны использовать жест «Нет расизму» для обозначения инцидента.
Процедура призвана обеспечить строгую и оперативную реакцию на проявление расизма и дискриминации в футболе. Информация будет дополнительно доведена до представителей футбольных клубов.
Российский футбольный союз осуждает проявление любой формы расизма и будет придерживаться рекомендаций ФИФА в матчах под эгидой федерации», – говорится в заявлении РФС.
Напомним, в матче 20-го тура Мир РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» с поля был удален полузащитник петербуржцев Вендел – бразилец получил прямую красную карточку за показанный средний палец в сторону болельщиков. Перед этим Вендела оскорбляли с трибун и ухали, подражая обезьянам. Также сообщалось, что защитник воронежцев Сергей Божин мог сказать слово «макака» на 65-й минуте матча. КДК рассмотрит ситуацию на заседании 13 марта.
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