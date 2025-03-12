«Батраков не стал играть хуже. Всегда говорю, что у него «золотая нога». Осенью его результативность была аномальной!» Гасилин о хавбеке «Локо»

Алексей Гасилин высказался о снижении результативности Алексея Батракова.

В 19 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ 19-летний полузащитник «Локомотива » забил 11 голов. При этом в последних 7 матчах в рамках чемпионата и Фонбет Кубка России у него только 1 забитый мяч.

«Кто‑то удивляется, что Батраков сейчас не так результативен, как осенью. Поймите, что осенью его результативность была аномальной! Батраков не стал играть хуже. Он по‑прежнему играет в свой привлекательный атакующий футбол.

Я всегда говорю, что у него «золотая нога». На мой взгляд, он сейчас играет на своем уровне», – сказал экс-игрок «Зенита».