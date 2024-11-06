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  • Галактионов о Батракове как ключевом игроке «Локо»: «У нас все ключевые. Мы очень рады, что у нас появился такой мальчик. Но заслуга раскрытия Леши – заслуга всей команды»
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Галактионов о Батракове как ключевом игроке «Локо»: «У нас все ключевые. Мы очень рады, что у нас появился такой мальчик. Но заслуга раскрытия Леши – заслуга всей команды»

Михаил Галактионов сказал, что раскрытие Алексея Батракова – успех всего «Локо».

Во вторник «Локомотив» обыграл московское «Динамо» (2:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

19-летний полузащитник Алексей Батраков сделал 2 голевые передачи. В Мир РПЛ у него 8 голов и 6 голевых передач в 13 играх. 

– Батраков - ключевой игрок для «Локомотива» сейчас?

– Ключевые ребята – все. Есть те, кто выполняют голевые действия, и вы на них обращаете больше внимания. Он (Батраков) тоже нацелен на помощь команде. То, что у нас появился такой мальчик, такой игрок, мы очень рады.

Вся команда помогает, он платит ей тем же, сумасшедшей работоспособностью, забитыми мячами. Леша на сегодняшний день заслуженно является игроком стартового состава. Но заслуга раскрытия Леши – заслуга всей команды, – сказал главный тренер московского клуба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoМихаил Галактионов
logoМатч ТВ
logoАлексей Батраков
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