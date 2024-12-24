Гендиректор «Локо» о Батракове: «Мы сейчас абсолютно не рассматриваем его продажу. Прогресс Алексея стал возможен благодаря его таланту и выстроенной в клубе системе»
Владимир Леонченко исключил скорый уход Алексея Батракова из «Локомотива».
– Если вам поступит предложение, от которого невозможно отказаться, насколько для клуба будет сложным решение по этому футболисту?
– Во‑первых, год назад, несмотря на то, что Батраков был признан лучшим игроком молодежного первенства, его никто не знал.
Прогресс действительно большой, это стало возможным и благодаря таланту и усилиям самого Батракова, и системе, которая выстроена в клубе. У нас есть команда, в которую Батраков хорошо вписался, он быстро принимает решения, а у нас много быстрых игроков, которые помогают развивать эти качества.
Мы сейчас абсолютно не рассматриваем продажу футболиста. Как я говорил, мы хотим сохранить эту команду, – подчеркнул гендиректор «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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