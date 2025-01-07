Агент Батракова о новом контракте с «Локо»: «Этого хотят и Алексей, и клуб. Думаю, мы обо всем договоримся»
– В конце года мы встретились с руководством «Локомотива» и очень хорошо пообщались. Мы со своей стороны высказали пожелания, а клуб – со своей. Мы видим, что даже те разногласия, которые есть, абсолютно решаемы. Все это не будет зависеть от следующей и последующих встреч. Мы же еще регулярно общаемся по телефону и пересекаемся в офисе клуба за чашкой кофе. Работа по новому контракту будет сейчас постоянно вестись, и разные вопросы будут регулироваться.
Комментировать же каждый шаг и обозначать пошаговые договоренности, наверное, не имеет смысла. Болельщикам нужно немножко набраться терпения. Я думаю, все будет нормально, мы обо всем договоримся. Как только мы придем к соглашению, мы обязательно донесем это до общественности.
– То есть и у вас, и у клуба есть уверенность, что к соглашению вы придете?
– Все складывается так, что мы договоримся с «Локомотивом» о новом полноценном контракте. Этого хотят и Алексей, и клуб. Мы же в первую очередь выполняем пожелания игрока, – сказал агент Владимир Кузьмичев.
В нынешнем сезоне 19‑летний Батраков забил 10 голов и сделал шесть голевых передач в 17 матчах чемпионата России. Действующий контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.
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