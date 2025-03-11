«Я уверен, что «Барса» может завоевать все титулы, которые стоят на кону, потому что мы это доказываем». Гави после 3:1 с «Бенфикой» в ЛЧ

Гави считает, что «Барселона» способна выиграть все трофеи в этом сезоне.

Сегодня каталонская команда обыграла «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1, первая игра – 1:0) и пробилась в следующий раунд.

«Конечно, мы убеждены в том, что выиграем все трофеи. Я уверен, что мы можем завоевать все титулы, которые стоят на кону, потому что мы это доказываем.

Педри – топ, все знают, что он за игрок, и я очень рад за него, потому что в прошлом году он не смог этого показать из-за травм. Я могу сказать, что прямо сейчас Педри – лучший полузащитник», – сказал хавбек «Барселоны» Гави .