«Я уверен, что «Барса» может завоевать все титулы, которые стоят на кону, потому что мы это доказываем». Гави после 3:1 с «Бенфикой» в ЛЧ
Гави считает, что «Барселона» способна выиграть все трофеи в этом сезоне.
Сегодня каталонская команда обыграла «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1, первая игра – 1:0) и пробилась в следующий раунд.
«Конечно, мы убеждены в том, что выиграем все трофеи. Я уверен, что мы можем завоевать все титулы, которые стоят на кону, потому что мы это доказываем.
Педри – топ, все знают, что он за игрок, и я очень рад за него, потому что в прошлом году он не смог этого показать из-за травм. Я могу сказать, что прямо сейчас Педри – лучший полузащитник», – сказал хавбек «Барселоны» Гави.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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