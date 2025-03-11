«Барселона» вышла в 1/4 финала ЛЧ во 2-й раз подряд. До этого каталонцы три года не проходили так далеко
«Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов во втором сезоне подряд.
Команда Ханси Флика дважды обыграла «Бенфику» (1:0 и 3:1) в 1/8 финала.
Год назад «блауграна» тоже дошла до 1/4 финала и там уступила «ПСЖ». Перед этим каталонцам не удавалось сыграть в четвертьфинале ЛЧ на протяжении трех сезонов.
В апреле «Барселона» сыграет в ЛЧ с «Боруссией» либо «Лиллем».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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