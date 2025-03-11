«Барселона» вышла в 1/4 финала ЛЧ во 2-й раз подряд. До этого каталонцы три года не проходили так далеко

«Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов во втором сезоне подряд.

Команда Ханси Флика дважды обыграла «Бенфику» (1:0 и 3:1) в 1/8 финала.

Год назад «блауграна» тоже дошла до 1/4 финала и там уступила «ПСЖ». Перед этим каталонцам не удавалось сыграть в четвертьфинале ЛЧ на протяжении трех сезонов.

В апреле «Барселона » сыграет в ЛЧ с «Боруссией» либо «Лиллем».