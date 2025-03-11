«Барселона» не проигрывает в 2025-м: 14 побед, 3 ничьих. Дальше – «Атлетико», нанесший ей последнее поражение
«Барселона» довела серию без поражений до 17 матчей.
Команда Ханси Флика обыграла «Бенфику» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В последний раз каталонцы проигрывали 21 декабря – «Атлетико» (1:2). С тех пор у них 14 побед и 3 ничьих в различных турнирах.
16 марта «Барселона» выступит в гостях у «Атлетико» в Ла Лиге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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