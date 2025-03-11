Флик после 3:1 с «Бенфикой»: «Я счастлив. Идея «Барсы» – выиграть Лигу чемпионов»

Ханс-Дитер Флик заявил о планах «Барселоны» выиграть Лигу чемпионов.

Каталонский клуб обыграл «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала турнира (3:1, первая игра – 1:0) и пробился в следующий раунд.

«Я, конечно, счастлив. Я думаю, мы очень уважительно отнеслись к «Бенфике». Они играли очень хорошо, проделали отличную работу, и это была сложная игра, но я думаю, что мы справились очень хорошо.

Я очень рад за Ламина [Ямаля], он давно не забивал. Думаю, он тоже был очень рад, потому что это был очень важный гол.

Посмотрим, с кем мы будем играть в четвертьфинале. Да, это сложно, но наша идея заключается в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов», – сказал главный тренер «Барселоны».