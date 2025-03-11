У Рафиньи 17 (11+6) очков в этой ЛЧ. В «Барсе» только у Месси было больше – 19 в сезоне-2011/12

Рафинья приблизился к рекорду Лионеля Месси в ЛЧ по очкам за сезон.

Вингер «Барселоны» сделал дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1).

На счету бразильца уже 17 результативных действий в текущем розыгрыше турнира (11 голов и 6 голевых передач).

Больше в составе «Барселоны» за один сезон ЛЧ было только у Лионеля Месси – 19 в сезоне-2011/12.