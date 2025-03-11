«Барселона» – претендент на победу во всех турнирах». Рафинья после 3:1 с «Бенфикой»
Рафинья Диас высказался о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов.
«Барселона» обыграла «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала турнира (3:1, первая игра – 1:0) и пробилась в следующий раунд.
«Мы знали, что «Бенфика» будет сильна, и мы знали, что нам нужно сделать, чтобы выиграть матч. Мы были сосредоточены на этом. Результат [первой игры] был в нашу пользу, и мы провели хороший первый тайм. Самое главное, что нам удалось победить благодаря командной игре.
Гол Ламина [Ямаля] впечатляет. Это показывает, кто он такой. Игрок потрясающего уровня. Мы просто обязаны побеждать, когда он в составе. Мы – претенденты на победу во всех турнирах.
То, что произошло несколько дней назад (в субботу умер врач «Барселоны» Карлес Миньярро – Спортс’’), заставило нас еще больше захотеть победить», – сказал вингер «блауграны».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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