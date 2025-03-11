«Барселона» – претендент на победу во всех турнирах». Рафинья после 3:1 с «Бенфикой»

Рафинья Диас высказался о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Барселона » обыграла «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала турнира (3:1, первая игра – 1:0) и пробилась в следующий раунд.

«Мы знали, что «Бенфика » будет сильна, и мы знали, что нам нужно сделать, чтобы выиграть матч. Мы были сосредоточены на этом. Результат [первой игры] был в нашу пользу, и мы провели хороший первый тайм. Самое главное, что нам удалось победить благодаря командной игре.

Гол Ламина [Ямаля ] впечатляет. Это показывает, кто он такой. Игрок потрясающего уровня. Мы просто обязаны побеждать, когда он в составе. Мы – претенденты на победу во всех турнирах.

То, что произошло несколько дней назад (в субботу умер врач «Барселоны» Карлес Миньярро – Спортс’’), заставило нас еще больше захотеть победить», – сказал вингер «блауграны».