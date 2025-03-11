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Фанаты «МЮ» о новом стадионе: «Повысятся ли цены на билеты? Пострадает ли атмосфера? Увеличится ли долг? Сократятся ли инвестиции в состав? Мы обеспокоены возможными последствиями»

Фанаты «МЮ» выразили сомнения по поводу строительства нового стадиона.

Сегодня «МЮ» анонсировал строительство нового стадиона на 100 000 зрителей за 2 млрд фунтов. 

Объединение болельщиков «Манчестер Юнайтед» MUST выступило с заявлением по этому поводу. 

«Хотя инвестиции крайне необходимы и мы их приветствуем, болельщики по-прежнему обеспокоены тем, что это означает и какими будут последствия.

Будут ли повышены цены на билеты, что вытеснит местных болельщиков? Пострадает ли атмосфера, которая неизменно является главным приоритетом фанатов на стадионе? Увеличит ли это долговое бремя, которое сдерживало клуб последние два десятилетия? Приведет ли это к сокращению инвестиций в состав команды в тот момент, когда они так необходимы?

Мы с нетерпением ждем дальнейших консультаций с болельщиками, чтобы обсудить эти важные вопросы с клубом. Если они смогут построить новый стадион, столь же впечатляющий, как предполагается в планах, не нанося вреда атмосфере, не повышая цены на билеты и не урезая инвестиции в других сферах, это может быть очень захватывающе. Но пока эти вопросы остаются без ответа, наш оптимизм по поводу планов вновь сделать «Олд Траффорд» самым большим и лучшим будет сдерживаться осторожностью из-за возможных последствий для болельщиков», – говорится в заявлении. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
Джим Рэтклифф
болельщики
logoОлд Траффорд
logoпремьер-лига Англия
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