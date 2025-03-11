Рэтклифф о составе «МЮ»: «Мы не покупали Антони, Каземиро, Онана, Хейлунда, Санчо – это наследие прошлого. Мы должны разобраться с этим, нравится нам это или нет»

Джим Рэтклифф назвал нескольких игроков «МЮ» наследием прошлого.

«Если вы посмотрите на игроков, за которых мы заплатим этим летом, хотя не покупали их, – то это Антони , Каземиро , Онана , Хейлунд , Санчо.

Все это – наследие прошлого. Нравится нам это или нет, но мы унаследовали это и должны с этим разобраться.

Что касается Санчо, который сейчас играет за «Челси », летом мы заплатим за него 17 миллионов фунтов, а еще мы платим ему половину зарплаты», – сказал совладелец «МЮ».

Рэтклифф об игроках «МЮ»: «Некоторые недостаточно хороши, некоторым переплачивают, вероятно. Потребуется время, чтобы сформировать команду, за которую мы полностью отвечаем»