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Рэтклифф не жалеет о покупке акций «МЮ»: «Я не ждал легкой прогулки – все идет как предполагалось. Предпочел бы, чтобы в прессе критиковали меня, а не Аморима»

Джим Рэтклифф считает, что «МЮ» находится на правильном пути.

– Были ли моменты в прошлом году, когда вы сожалели об инвестициях в «МЮ»?

– Сожалел ли я о сделке?

– Да.

– Нет, вовсе нет. Я не ожидал, что это будет легкая прогулка. Очевидно, читать прессу иногда довольно тяжело. Но я бы в каком-то смысле предпочел, чтобы пресса критиковала меня, а не Рубена [Аморима].

Знаете, я полагаю, что люди имеют право на свое мнение, ведь я говорил: «Мы можем вернуть «Манчестер Юнайтед» былое величие». На мой взгляд, мы находимся на том пути, по которому, как я предполагал, должны двигаться. Сейчас мы находимся в процессе перемен.

Мы сформировали новую управленческую команду. Конечно, у нас не все получалось сразу. Но сегодня, я думаю, у нас действительно хорошее руководство.

Мы занимаемся финансовыми проблемами клуба, потому что их необходимо решать. Дальше нужно перейти к формированию состава, подбору персонала, анализу данных и подобным вещам. Итак, все идет так, как и предполагалось, – сказал совладелец «МЮ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
Джим Рэтклифф
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