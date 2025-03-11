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  • Семак о том, что Божин мог сказать «макака»: «Пятибратов сказал, что неспортивное поведение Сергея не связано с расизмом. Мы хорошо пообщались, постарались понять друг друга и закончить историю»
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Семак о том, что Божин мог сказать «макака»: «Пятибратов сказал, что неспортивное поведение Сергея не связано с расизмом. Мы хорошо пообщались, постарались понять друг друга и закончить историю»

Сергей Семак подтвердил разговор с тренером «Факела» после матча Мир РПЛ.

В 20-м туре чемпионата России «Зенит» одержал победу со счетом 2:0.

После матча появилась информация, что на 65-й минуте защитник «Факела» Сергей Божин мог сказать слово «макака». Помимо этого, появились кадры, где Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике. После этого Вендел что-то высказал сопернику. Эпизод будет рассмотрен КДК РФС – Божин приглашен на заседание комитета 13 марта.

– Сергей Богданович, вчера появилась новость о том, что у вас состоялся разговор с главным тренером «Факела» Дмитрием Пятибратовым. Если можно, расскажите, пожалуйста, о подробностях. О чем шла речь, наверное, понятно. Ну, вот если можно, о подробностях.

– Что касается ситуации, то сразу после игры мне позвонил Саша Беленов, и я объяснил ему нашу позицию.

Вчера мы поговорили с Дмитрием Пятибратовым. Главный тренер «Факела» сказал, что неспортивное поведение Божина, которое было на футбольном поле, его жесты, которые он показывал, не связаны с проявлением расизма. Мы абсолютно хорошо пообщались.

Конечно, эмоции есть у всех в течение матча, это тоже объяснимо, поэтому разговор получился продуктивным. Мы постарались понять друг друга и закончить эту историю, которая касается футбольных клубов и игроков, чтобы сконцентрироваться на выступлении наших команд. У нас всегда было хорошее отношение к игрокам и команде «Факел». Пожелаем им удачи в их борьбе, так же, как и они пожелали удачи нам в нашей борьбе, – сказал главный тренер «Зенита».

Звучала ли «макака» в адрес Вендела? «Факел» отвергает, «Зенит» уверен в расизме

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Зенита»
logoСергей Семак
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logoСергей Божин
logoДмитрий Пятибратов
logoпремьер-лига Россия
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