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  • Семак о жесте Вендела: «Его это не красит, но почему-то другие моменты не показывают. Почему не удалили игрока, который изображал обезьяну, скажите, пожалуйста? Странно!»
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Семак о жесте Вендела: «Его это не красит, но почему-то другие моменты не показывают. Почему не удалили игрока, который изображал обезьяну, скажите, пожалуйста? Странно!»

Сергей Семак не понимает избирательности в освещении ситуации с Венделом.

– По болельщикам понятна ваша оценка, но все-таки Вендел перед важным матчем так поступил. Вы его осуждаете? Накажете как-то за такое поведение? Должен он был сдержаться? Все-таки идет борьба за чемпионство.

– Он не сдержался. Конечно, его это не красит, но ничего демонстративного не было.

То, что камера выхватила и обратила внимание… Почему-то другие моменты не показывают, тот же момент, о котором я сказал. Почему не удалили игрока, который изображал обезьяну, скажите, пожалуйста? Странно! – сказал главный тренер «Зенита».

Вендел удалился за фак – говорят, ответил на расизм. Теперь не сыграет со «Спартаком»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoВендел
logoФакел
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСергей Семак
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