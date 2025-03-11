Рэтклифф о Фергюсоне и его реакции на лишение 2 млн фунтов в год от «МЮ»: «Вначале он был сердит, но потом согласился. Алекс поставил клуб выше себя. Я снимаю перед ним шляпу»
В прошлом году стало известно, что «Манчестер Юнайтед» перестанет платить 83-летнему бывшему главному тренеру за работу послом клуба – ради сокращения расходов.
«Я снимаю шляпу перед Алексом. Я встретился с ним наедине и сказал: «Послушай, сейчас клуб не тот, каким ты его себе представляешь. Мы тратим больше, чем зарабатываем. В итоге у нас возникают некоторые трудности. Честно говоря, мы не можем продолжать платить тебе 2 миллиона фунтов в год».
Я добавил: «Подумай об этом». Все это было очень по-взрослому. Может, вначале он был немного сердит, но потом принял это. Через три дня он вернулся, до этого поговорив с сыном. И сказал: «Хорошо, я согласен. Это мое решение».
Я думаю, что это очень хорошо характеризует Алекса, потому что он поставил клуб выше себя», – сказал совладелец «МЮ».
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