Рэтклифф верит в Аморима: «Рубен проделывает отличную работу, учитывая состав и тот факт, что он пришел в середине сезона. Все ожидают чудес в одночасье, но так не бывает»
«Честно говоря, учитывая тот состав, который у него был в распоряжении, и тот факт, что он пришел в середине сезона, я думаю, он проделывает отличную работу. Все ожидают чудес в одночасье. На мой взгляд, так не бывает в реальной жизни.
Я думаю, игра [с «Арсеналом»] была по-настоящему впечатляющей. Команда работала максимально усердно, была максимально целеустремленной. Если вы посмотрите на имена игроков на скамейке запасных, то поймете, что не многих из них знаете.
Рубену не хватает половины состава. Если вы посмотрите на восьмерку самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед», то увидите, что 50 процентов из них недоступны для Рубена. И если бы то же самое произошло с «Манчестер Сити» или «Ливерпулем», у них все было бы совсем по-другому.
Мэйсон Маунт и Люк Шоу получили травмы. Рэшфорд ушел, Санчо [тоже]. Четверо из восьми наших самых высокооплачиваемых игроков. Еще и куча травм… [В том числе] у Кобби Майну и [Лисандро] Мартинеса.
Я верю в него, честно. Мне очень, очень нравится Рубен. Я встречался с ним и до игры, но мы сели и провели с ним полчаса после игры. Он очень вдумчивый парень», – сказал совладелец «Манчестер Юнайтед».
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