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Рэтклифф об игроках «МЮ»: «Некоторые недостаточно хороши, некоторым переплачивают, вероятно. Потребуется время, чтобы сформировать команду, за которую мы полностью отвечаем»

Джим Рэтклифф высказался о нынешних игроках «Манчестер Юнайтед».

Совладельца манчестерского клуба спросили, считает ли он, что футболисты выступали недостаточно хорошо.

«Некоторые недостаточно хороши, а некоторым, вероятно, переплачивают, но нам потребуется время, чтобы сформировать команду, за которую мы полностью отвечаем и отчитываемся. У нас сейчас период трансформации, мы движемся от прошлого к будущему.

В команде есть несколько великолепных игроков, как мы знаем, капитан – потрясающий футболист. Нам определенно необходим Бруну [Фернандеш], он фантастический футболист», – сказал Рэтклифф BBC.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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Джим Рэтклифф
logoМанчестер Юнайтед
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