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Рэтклифф о сокращениях и экономии в «МЮ»: «Без изменений клуб обанкротился бы к Рождеству. В таких делах нельзя быть наполовину беременной: вы либо решаете проблемы, либо нет»

Джим Рэтклифф объяснил массовые сокращения в «Манчестер Юнайтед».

В феврале клуб объявил о сокращении 150-200 сотрудников – летом он уже уволил 250 человек. «МЮ» также принял ряд других мер по сокращению расходов. 

«За последние семь лет, включая этот год, клуб тратил больше денег, чем зарабатывал. Если вы будете делать это в течение длительного периода времени, то окажетесь в очень сложном положении, и с «Манчестер Юнайтед» это могло бы случиться в конце этого года. В конце 2025 года у «Манчестер Юнайтед» закончились бы деньги. Мы впервые заявляем об этом публично, но это факт.

«Юнайтед» обанкротился бы к Рождеству [если бы не было изменений]. Вы хотите руководить организацией так, как того хотела бы пресса, или так, как, по вашему мнению, лучше всего? Моя мама говорила: «Береги пенни, а фунты позаботятся о себе сами». 

[Клуб может сказать сотрудникам]: «Мы дадим вам бесплатные обеды, мы дадим вам все эти льготы и оплатим проезд в поезде первым классом. Мы дадим вам бесплатное такси, но мы собираемся сократить расходы там-то и там-то». Это не логично.

В таких делах нельзя быть наполовину беременной. Вы либо решаете проблемы, либо нет. Я имею в виду, что «Юнайтед» обанкротился бы к Рождеству. Для ясности скажу, что если бы мы не реализовали проекты по сокращению расходов и даже не покупали бы игроков летом, то к Рождеству у «Юнайтед» закончились бы деньги.

Однако мы сократили расходы на содержание клуба примерно на 125 миллионов фунтов, что преобразило клуб. А 125 миллионов фунтов – это много», – сказал совладелец «Манчестер Юнайтед». 

Рэтклифф об игроках «МЮ»: «Некоторые недостаточно хороши, некоторым переплачивают, вероятно. Потребуется время, чтобы сформировать команду, за которую мы полностью отвечаем»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
Джим Рэтклифф
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
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