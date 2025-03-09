5000 фанатов «МЮ» вышли на марш протеста перед матчем с «Арсеналом». Требовали ухода Глейзеров и держали баннер «RIP фан-культура»

5000 болельщиков «МЮ» вышли на марш протеста против Глейзеров.

Объединение фанатов «Манчестер Юнайтед » The 1958 проводит акцию протеста перед домашним матчем с «Арсеналом» в АПЛ . Ее участники пришли в черной одежде, символизирующей траур о «медленной смерти» клуба.

Как передает Manchester Evening News, в марше приняло участие не менее 5000 болельщиков. Протестующие начали движение к «Олд Траффорд» от паба «The Tollgate», развернув баннер с надписью «RIP фан-культура».

Сообщается, что на площади перед стадионом также собралась большая толпа, готовая присоединиться.

Недовольные скандировали «Это ваш долг, не наш» и «Мы хотим, чтобы Глейзеры ушли». Также были слышны кричалки, выражающие протест против билетов за 66 фунтов.