5000 фанатов «МЮ» вышли на марш протеста перед матчем с «Арсеналом». Требовали ухода Глейзеров и держали баннер «RIP фан-культура»
5000 болельщиков «МЮ» вышли на марш протеста против Глейзеров.
Объединение фанатов «Манчестер Юнайтед» The 1958 проводит акцию протеста перед домашним матчем с «Арсеналом» в АПЛ. Ее участники пришли в черной одежде, символизирующей траур о «медленной смерти» клуба.
Как передает Manchester Evening News, в марше приняло участие не менее 5000 болельщиков. Протестующие начали движение к «Олд Траффорд» от паба «The Tollgate», развернув баннер с надписью «RIP фан-культура».
Сообщается, что на площади перед стадионом также собралась большая толпа, готовая присоединиться.
Недовольные скандировали «Это ваш долг, не наш» и «Мы хотим, чтобы Глейзеры ушли». Также были слышны кричалки, выражающие протест против билетов за 66 фунтов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Manchester Evening News
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