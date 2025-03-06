Моуринью об «МЮ»: «Жаль людей, которые потеряли работу. Рэтклифф хороший человек и выдающийся бизнесмен. Амориму желаю всего наилучшего, он всегда уважительно ко мне относился»
Главный тренер «Фенербахче» сказал, что ему неприятно видеть, как Рубен Аморим испытывает трудности. Тренер «МЮ» стажировался у Моуринью в молодости.
«Он хороший парень. Всегда очень уважительно ко мне относился. Мы несколько лет поддерживали хорошие отношения. Он знает, что я желаю ему всего наилучшего».
О Джиме Рэтклиффе и увольнениях в «МЮ»
«Если честно, я не слишком осведомлен о том, что там происходит. Я знаю сэра Джима Рэтклиффа. Не скажу, что мы большие друзья, но у нас хорошие отношения. Я его хорошо знаю. Он несколько раз приглашал меня к себе домой. Я считаю его хорошим человеком и выдающимся бизнесменом.
Конечно, мне жаль некоторых людей, которых я знаю [и которые потеряли работу], но надеюсь, что все пойдет в правильном направлении», – сказал Моуринью.
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