Моуринью об «МЮ»: «Жаль людей, которые потеряли работу. Рэтклифф хороший человек и выдающийся бизнесмен. Амориму желаю всего наилучшего, он всегда уважительно ко мне относился»

Жозе Моуринью высказался о текущих событиях в «МЮ».

Главный тренер «Фенербахче » сказал, что ему неприятно видеть, как Рубен Аморим испытывает трудности. Тренер «МЮ » стажировался у Моуринью в молодости.

«Он хороший парень. Всегда очень уважительно ко мне относился. Мы несколько лет поддерживали хорошие отношения. Он знает, что я желаю ему всего наилучшего».

О Джиме Рэтклиффе и увольнениях в «МЮ»

«Если честно, я не слишком осведомлен о том, что там происходит. Я знаю сэра Джима Рэтклиффа. Не скажу, что мы большие друзья, но у нас хорошие отношения. Я его хорошо знаю. Он несколько раз приглашал меня к себе домой. Я считаю его хорошим человеком и выдающимся бизнесменом.

Конечно, мне жаль некоторых людей, которых я знаю [и которые потеряли работу], но надеюсь, что все пойдет в правильном направлении», – сказал Моуринью .