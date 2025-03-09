Хоккеист «Авангарда» Кулик: «Болею за «МЮ» с детства. Может, все идет от руководства: Рэтклифф всех поувольнял, какие-то сокращения. Не вылетят, надеюсь – это будет катастрофа»

Хоккеист «Авангарда» Евгений Кулик рассказал, что болеет за «Манчестер Юнайтед».

– За европейским футболом следишь?

– К сожалению, за «Манчестер Юнайтед». Болею с детства. Чего им сейчас не хватает? Наверное, надо игроков более квалифицированных пописывать. Кто ни приедет – все никак не может раскрыться. При этом те, кто уезжают, неплохо смотрятся везде. Тот же Антони в «Бетисе». Может, все идет от руководства. Там Рэтклифф, какие-то сокращения, всех поувольнял.

– Не вылетят в Чемпионшип?

– Нет. Это вообще будет катастрофа. Надеюсь, что не будет такого. И «Сосьедад» в Лиге Европы должны пройти. Но дальше тоже перспективы плачевные. Но все равно болеем, несмотря ни на что, – сказал Кулик.