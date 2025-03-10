Осинькин о рекорде Дзюбы: «Великое достижение. Просто так лучшим бомбардиром России не становятся. Другие футболисты должны учиться у таких людей»

Игорь Осинькин оценил рекорд Артема Дзюбы по голам в российском футболе.

Тренер «Крыльев Советов » высказался после матча Мир РПЛ с «Акроном » (0:2), в котором форвард тольяттинского клуба забил 234‑й мяч в карьере, опередив Александра Кержакова.

«Это великое достижение. Просто так лучшим бомбардиром России не становятся. Он в 36 лет показывает хорошую форму и в конце матча даже движение показывал, создавал проблемы.

Он умеет играть на сильных качествах, быть очень конкретным. То, что он умеет, делает хорошо. Другие футболисты должны учиться у таких людей. Единственное, хотелось бы, чтобы он установил свой рекорд не в матче с нами», — сказал Осинькин .

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