Менеджер «Спартака» Баженов поздравил Дзюбу с рекордом: «Когда он попал в основу клуба, было видно, что это тонкий игрок. У него все еще большой потенциал»

Никита Баженов поздравил Артема Дзюбу с бомбардирским рекордом.

«Искренне поздравляю Артема Дзюбу. Очень большая его заслуга. Он большой молодец.

Как только он попал в основную команду «Спартака», было видно, что это тонкий игрок, который может вовремя отдать пас. Владимир Федотов всегда его отмечал. И говорил, что это тот игрок, который станет лидером нашего чемпионата и по голам, и вообще. Просто личность.

И у него все еще большой потенциал. Видно, что он амбициозный человек. Пока он будет играть в футбол, для него на первых ролях будут, конечно, победы его команды, но и параллельно его рекорды», – сказал бывший нападающий «Спартака », а ныне менеджер по арендованным игрокам клуба Баженов .