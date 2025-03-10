Непомнящий о 234 голах Дзюбы: «15 лет назад в Томске не мог предположить такого рекорда. В то время для него 10 за чемпионат считалось успехом»

Валерий Непомнящий оценил рекорд Артема Дзюбы по голам в российском футболе.

Форвард «Акрона» забил 234-й мяч в игре Мир РПЛ с «Крыльев Советов» (2:0), обогнав Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров.

«Могу только поздравить Артема с этим рекордом и пожелать ему дальше выступать на уровне РПЛ и радовать публику голами, тем более этот сезон показывает, что он вполне еще способен на такое.

15 лет назад, когда мы с ним работали в Томске, не буду лукавить, я не мог предположить, что он достигнет такого рекорда. В то время для него забить 10 голов за один чемпионат считалось успехом. Но в дальнейшем за счет своего трудолюбивого и профессионального отношения к делу Артем добился феноменального прогресса и стабильно высокого уровня.

Разве что в «Спартаке» Дзюба не полностью раскрылся из-за недостаточного доверия. Особенно приятно, что рекордный гол помог его команде одержать важную победу.

Вообще роль Дзюбы в успехах «Акрона» очень огромная — руководство тольяттинского клуба поступило очень мудро, подписав контракт с Артемом. И это помогает ему после двух третей чемпионата уверенно держаться в середине таблицы в дебютный сезон в РПЛ с хорошими шансами без особых проблем сохранить прописку в элите», – сказал бывший тренер «Томи» и «Балтики».

Дзюба – лучший бомбардир в истории России. Все-все-все о его голах