Хвича о матче с «Ливерпулем»: «Шансы 50 на 50. Против них нелегко доминировать – «ПСЖ» сделал это. Матч на «Энфилде» – самый важный в сезоне»

Хвича Кварацхелия высказался о настрое «ПСЖ» на матч с «Ливерпулем».

Завтра команды проведут второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре парижане дома уступили со счетом 0:1.

«Мы мотивированы. Конечно, когда вы играете против «Ливерпуля » на «Энфилде », вам не нужна дополнительная мотивация.

Для нас большая честь играть в Лиге чемпионов , у нас в команде отличный настрой, и мы постараемся победить во вторник.

Шансы 50 на 50, потому что я думаю, что нелегко доминировать против «Ливерпуля». Мы сделали это и показали хороший футбол. Но на матче во вторник шансы будут 50 на 50.

Это будет самый важный матч в сезоне», – сказал грузинский полузащитник «ПСЖ ».