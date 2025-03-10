Хвича о матче с «Ливерпулем»: «Шансы 50 на 50. Против них нелегко доминировать – «ПСЖ» сделал это. Матч на «Энфилде» – самый важный в сезоне»
Хвича Кварацхелия высказался о настрое «ПСЖ» на матч с «Ливерпулем».
Завтра команды проведут второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре парижане дома уступили со счетом 0:1.
«Мы мотивированы. Конечно, когда вы играете против «Ливерпуля» на «Энфилде», вам не нужна дополнительная мотивация.
Для нас большая честь играть в Лиге чемпионов, у нас в команде отличный настрой, и мы постараемся победить во вторник.
Шансы 50 на 50, потому что я думаю, что нелегко доминировать против «Ливерпуля». Мы сделали это и показали хороший футбол. Но на матче во вторник шансы будут 50 на 50.
Это будет самый важный матч в сезоне», – сказал грузинский полузащитник «ПСЖ».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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