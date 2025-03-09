Дюпра об ЛЧ: «ПСЖ» упустил свой шанс. Они провели отличный матч, но не хватило эффективности. «Ливерпуль» не будет таким безобидным на «Энфилде»
Паскаль Дюпра считает, что «ПСЖ» не сможет пройти «Ливерпуль» в Лиге чемпионов.
Парижане дома уступили мерсисайдцам (0:1) в первом матче 1/8 финала турнира. Ответная игра пройдет 11 матча.
«Мы сказали и справедливо подчеркнули, что «ПСЖ» провел отличный матч. Я немного разбавлю: «ПСЖ» не хватило эффективности.
Алиссон, конечно, сделал несколько сэйвов, но были ситуации, когда парижане должны были забивать.
Впереди ответный матч, но у меня сложилось впечатление, что парижане упустили свой шанс. Если вы рассчитываете, что «Ливерпуль» будет таким же безобидным, как на «Парк-де-Пренс», вы ошибаетесь.
На «Энфилде» все по-другому. Думаю, первый матч, в котором доминировал «ПСЖ», окажет влияние», – сказал бывший тренер «Тулузы» и «Дижона».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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