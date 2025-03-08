Игроки «ПСЖ» удивлены уровнем «Ливерпуля» и считают, что «Арсенал» и «Бавария» сильнее. Уверенность парижан в выходе в 1/4 финала ЛЧ лишь возросла после поражения
Парижане уступили «Ливерпулю» (0:1) в первой игре 1/8 финала, несмотря на значительное преимущество.
L’Equipe передает, что игроки французской команды убеждены, что изменят ситуацию и добьются успеха на «Энфилде». Команда была разочарована результатом первой игры, но не подавлена. Некоторые футболисты даже говорили голкиперу Джанлуиджи Доннарумме, чтобы тот не переживал насчет пропущенного мяча: «Не волнуйся, мы пройдем дальше».
Подчеркивается, что после первой игры уверенность «ПСЖ» в выходе в четвертьфинал только возросла. Футболисты были удивлены тем, что «Ливерпуль» рано начал тянуть время, и тем, в какой степени им удавалось контролировать игру.
Игроки считают, что на общем этапе им встречались более сильные соперники – «Арсенал» и «Бавария». Уровень игры мерсисайдцев стал сюрпризом.
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