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  • Слот о 3:1 с «Саутгемптоном»: «Признак хорошей команды – уметь побеждать по-разному. С «ПСЖ» «Ливерпулю» нужно прибавлять на несколько уровней, чтобы соответствовать той интенсивности»
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Слот о 3:1 с «Саутгемптоном»: «Признак хорошей команды – уметь побеждать по-разному. С «ПСЖ» «Ливерпулю» нужно прибавлять на несколько уровней, чтобы соответствовать той интенсивности»

Арне Слот высказался о победе над «Саутгемптоном» (3:1) в 28-м туре АПЛ.

«Это признак хорошей команды – уметь побеждать по-разному.

В Париже мне пришлось делать замены, возможно, из-за тактики. Сегодня же пришлось менять игроков из-за недостаточной самоотдачи. В этом сезоне такое происходило нечасто. Так что первый тайм был слабым – не только по качеству игры, но и по уровню энергии, которую мы вкладывали.

В эти выходные у нас еще один матч, а затем снова игра против «Пари Сен-Жермен». И нам нужно не просто прибавить на один уровень, а, возможно, на два, три, четыре или даже пять, чтобы соответствовать той интенсивности, которую мы испытали на этой неделе в матче с ПСЖ».

Единственное, что хорошо, за первые 45 минут они почти не бегали. Конечно, я немного преувеличиваю, но они просто берегли силы. Для меня это не очень хорошо, потому что я считаю, что лучше выкладываться полностью и формировать правильные привычки, о чем я всегда говорю.

Но я также знаю, что эти игроки способны показывать гораздо, гораздо, гораздо более высокий уровень – как в плане игры, так и в плане самоотдачи. И именно этого я ожидаю на этой неделе».

О Дарвине Нуньесе

«После того, как он упустил большой момент против «Астон Виллы», ему было тяжело. Но уже на неделе он был важен, когда отдал голевой пас Харви Эллиотту. Оба сыграли ключевую роль сегодня. Можно было увидеть, что сразу после перерыва уровень энергии изменился.

Лучо [Луис Диас] обыграл соперника один в один, и это привело к голу Дарвина. Во втором голе Райан Гравенберх сыграл высоко, выиграл второй мяч и не оказался в 20-25 метрах от эпизода. Энергия команды была совершенно другой.

Все знают, сколько у нас качественных игроков, но если ты не прилагаешь должных усилий, то везде будет трудно – тем более в Премьер-лиге, а уж тем более против «Пари Сен-Жермен». Это самая интенсивная команда, с которой мы сталкивались».

О ключевых заменах

«Это вопрос на миллион долларов. Все ли дело в том, что я сидел так высоко? Я знаю по опыту – ведь это не первый раз, когда я смотрю матч с трибун – что темп игры воспринимается по-другому. Это единственное объяснение, которое приходит в голову. Возможно, все было не так плохо, как мне казалось, но разница была в том, где я находился.

Если честно, боюсь, что первый тайм действительно не соответствовал тому уровню энергии, который я привык видеть от этих игроков».

О борьбе за титул

«Путь еще долгий. Если я не ошибаюсь, «Арсенал» сыграет три матча, прежде чем мы проведем следующий. Сейчас разница 16 очков, но когда мы встретимся с «Эвертоном» через несколько недель, она может сократиться до семи», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью BBC. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: NBC Sports
logoЛиверпуль
logoСаутгемптон
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logoПСЖ
logoпремьер-лига Англия
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logoАрне Слот
logoлига 1 Франция
logoРайан Гравенберх
logoЛуис Диас
logoХарви Эллиотт
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