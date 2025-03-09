Энрике об ответной игре с «Ливерпулем»: «ПСЖ» нечего терять, и благодаря этому мы еще опаснее, чем обычно. Мы будем в лучшей форме из всех возможных»
Луис Энрике не боится ответного матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.
Первая игра, прошедшая во Франции на этой неделе, завершилась поражением парижан со счетом 0:1.
«Думаю, мы будем в лучшей форме из всех возможных. Нам нечего терять. У нас только одна цель, и это победа. За ней мы и отправляемся.
В футболе возможны сюрпризы. Да, мы были расстроены после первой игры, но мы все проанализировали и победи «Ренн», тяжелого соперника, и это обнадеживает.
Повторюсь, нам нечего терять, и благодаря этому мы еще опаснее, чем обычно», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Evening Standard
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости