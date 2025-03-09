Энрике об ответной игре с «Ливерпулем»: «ПСЖ» нечего терять, и благодаря этому мы еще опаснее, чем обычно. Мы будем в лучшей форме из всех возможных»

Луис Энрике не боится ответного матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

Первая игра, прошедшая во Франции на этой неделе, завершилась поражением парижан со счетом 0:1.

«Думаю, мы будем в лучшей форме из всех возможных. Нам нечего терять. У нас только одна цель, и это победа. За ней мы и отправляемся.

В футболе возможны сюрпризы. Да, мы были расстроены после первой игры, но мы все проанализировали и победи «Ренн », тяжелого соперника, и это обнадеживает.

Повторюсь, нам нечего терять, и благодаря этому мы еще опаснее, чем обычно», – сказал главный тренер «ПСЖ ».