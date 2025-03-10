  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Властимил Петржела: «Дзюба не стоит в одном ряду с Кержаковым. Александр – игрок другого уровня, он остается лучшим нападающим в истории российского футбола»
18

Властимил Петржела: «Дзюба не стоит в одном ряду с Кержаковым. Александр – игрок другого уровня, он остается лучшим нападающим в истории российского футбола»

Властимил Петржела сравнил Артема Дзюбу с Александром Кержаковым.

36-летний форвард «Акрона» забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Кержакова.

«Безусловно, Дзюба добился великолепного результата, это нельзя не признать. Но лично мне он как игрок не нравится, это дело вкуса. Для меня Дзюба не стоит в одном ряду с Кержаковым, Александр – игрок другого уровня.

На мой взгляд, Кержаков остается лучшим нападающим в истории российского футбола, таких форвардов в России на данный момент еще не было», – сказал бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела.

Ранее Кержаков поздравил Дзюбу с тем, что Артем побил его рекорд. Кроме того, Георгий Черданцев заявил, что Кержакову было проще, чем Дзюбе, так как Александр играл в сильной команде.

Александр Тихонов о рекорде Дзюбы: «Лучшими были Пеле, Эйсебио, Герд Мюллер. В нашем футболе рекордов быть не может – чемпионат называется Премьер-лига, а трибуны пустые»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кержаков
logoВластимил Петржела
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Тихонов о рекорде Дзюбы: «Лучшими были Пеле, Эйсебио, Герд Мюллер. В нашем футболе рекордов быть не может – чемпионат называется Премьер-лига, а трибуны пустые»
33сегодня, 13:07
Рианчо о рекорде Дзюбы: «Карпин и Мостовой – более легендарные игроки, они были лучшими в своих командах в Европе. Но это не отменяет успеха Артема»
19сегодня, 11:33
Фетисов про рекорд Дзюбы и погоню Овечкина за Гретцки: «У Саши другая величина. Не хочу никого обидеть, но мне кажется, рекорд Артема когда-нибудь побьют»
17сегодня, 09:35
Главные новости
«Натурализация бразильцев мне не нравится. Хочу в сборной Ивановых, Петровых и Сидоровых – ни Фернандес, ни Сантос мне вообще не интересны». Ларин о сборной России
36 минут назад
Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Рафинья – 3-й, Кейн обошел Винисиуса, Беллингема и Левандовского
36 минут назад
Мостовой о матче России с Гренадой: «Подумал, что это название торгового центра, а не страны. Просто без комментариев»
5322 минуты назад
Кобелев о соперниках России в марте: «Сборная должна играть, но лучше не с Гренадой – двусторонка намного полезнее. Бесплатно билеты раздадут – и зрители придут»
927 минут назад
Флик о смерти врача «Барсы» Миньярро: «Тяжелый удар, Карлес был важной частью нашего успеха. Команда хочет посвятить себя ему – победа над «Бенфикой» будет очень важна»
738 минут назад
«Рубин» развернул шарф длиной 541 метр на игре со «Спартаком». Результат внесли в Книгу рекордов России как «самый длинный составной шарф болельщика»
1048 минут назад
Божин отрицает, что сказал «макака» в матче с «Зенитом»: «Игроки регулярно вступают в перепалки, эмоции зашкаливают. Я не говорил того, что мне приписывают – не позволю голословно себя обвинять»
6759 минут назад
«Возмущаюсь, что в «ПСЖ» больше доверяют Доннарумме – у него было достаточно косячков. Рад, что Матвей играет в великом клубе». Экс-защитник «Краснодара» Сорокин о Сафонове
23сегодня, 13:21
Россия сыграет с Гренадой в Москве 19 марта
103сегодня, 13:11
Александр Тихонов о рекорде Дзюбы: «Лучшими были Пеле, Эйсебио, Герд Мюллер. В нашем футболе рекордов быть не может – чемпионат называется Премьер-лига, а трибуны пустые»
33сегодня, 13:07
Ко всем новостям
Последние новости
Фанаты ФК «Кубань» установили 100 кормушек для птиц
4сегодня, 13:29Фото
Россия сыграет с Гренадой в Москве 19 марта. Соперник идет 174-м в рейтинге ФИФА (Sport Baza)
91сегодня, 12:48
Защитник «Ахмата» Гандри о Кадырове: «Большой человек, уважаю его. Лично пообщаться пока не удалось»
12сегодня, 12:21
На «Газпром Арене» открылся обновленный бизнес-клуб группы «Аэрофлот»
1сегодня, 12:19Фото
Гендиректор «Динамо» об операции Тюкавина в Германии: «Был консенсус по этому решению – квалифицированная клиника, мы знали докторов. Во вторник Константин приедет в Россию»
6сегодня, 12:08
КДК рассмотрит удар Даку по штативу камеры после удаления в матче со «Спартаком»
29сегодня, 11:05
Локателли о 0:4 с «Аталантой»: «Болельщики «Ювентуса» имеют право насмехаться над нами. Мы неплохо играли до пенальти, но второй гол выбил почву у нас из-под ног»
9сегодня, 10:48
Попов о стычке в матче «Рубин» – «Спартак»: «Даку можно было не удалять – он провоцировал красиво, а Дуарте применил силу. Судья решил уравнять составы»
15сегодня, 10:27
Игнатов оправился от травмы и вернется к тренировкам в ближайшее время. Хавбек «Спартака» пропустил два последних тура в РПЛ (Metaratings)
12сегодня, 10:05
Гендиректор «Динамо» о Бителло: «Вели переговоры о трансфере с бразильскими клубами, но не сошлись по условиям. К разговору о повышении зарплаты вернемся летом»
2сегодня, 09:54