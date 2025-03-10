Властимил Петржела: «Дзюба не стоит в одном ряду с Кержаковым. Александр – игрок другого уровня, он остается лучшим нападающим в истории российского футбола»
36-летний форвард «Акрона» забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Кержакова.
«Безусловно, Дзюба добился великолепного результата, это нельзя не признать. Но лично мне он как игрок не нравится, это дело вкуса. Для меня Дзюба не стоит в одном ряду с Кержаковым, Александр – игрок другого уровня.
На мой взгляд, Кержаков остается лучшим нападающим в истории российского футбола, таких форвардов в России на данный момент еще не было», – сказал бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела.
Ранее Кержаков поздравил Дзюбу с тем, что Артем побил его рекорд. Кроме того, Георгий Черданцев заявил, что Кержакову было проще, чем Дзюбе, так как Александр играл в сильной команде.
Александр Тихонов о рекорде Дзюбы: «Лучшими были Пеле, Эйсебио, Герд Мюллер. В нашем футболе рекордов быть не может – чемпионат называется Премьер-лига, а трибуны пустые»
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