Рианчо о рекорде Дзюбы: «Карпин и Мостовой – более легендарные игроки, они были лучшими в своих командах в Европе. Но это не отменяет успеха Артема»
Рауль Рианчо не считает Артема Дзюбу лучшим футболистом в истории России.
Во вчерашнем матче Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) форвард «Акрона» забил 234-й мяч в карьере и обогнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров российского футбола.
– Рекорд Дзюбы – историческое событие в российском футболе.
– Он лучший игрок?
– Не могу так сказать. Думаю, Карпин и Мостовой – более легендарные игроки, чем Дзюба.
Они выступали на самом высоком уровне в Европе и были лучшими в своих командах. А Дзюба всю карьеру провел в России, но это не отменяет того факта, что он добился очень большого успеха, – сказал бывший тренер «Спартака».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости