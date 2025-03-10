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Рианчо о рекорде Дзюбы: «Карпин и Мостовой – более легендарные игроки, они были лучшими в своих командах в Европе. Но это не отменяет успеха Артема»

Рауль Рианчо не считает Артема Дзюбу лучшим футболистом в истории России.

Во вчерашнем матче Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) форвард «Акрона» забил 234-й мяч в карьере и обогнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров российского футбола.

– Рекорд Дзюбы – историческое событие в российском футболе.

– Он лучший игрок?

– Не могу так сказать. Думаю, Карпин и Мостовой – более легендарные игроки, чем Дзюба.

Они выступали на самом высоком уровне в Европе и были лучшими в своих командах. А Дзюба всю карьеру провел в России, но это не отменяет того факта, что он добился очень большого успеха, – сказал бывший тренер «Спартака».

Дзюба – великий. Вот пять аргументов

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoСпартак
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