Александр Тихонов усомнился в рекорде Артема Дзюбы.

36-летний форвард «Акрона » забил 234-й гол в карьере в 20-м туре Мир РПЛ. Дзюба превзошел Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Лучшими нападающими были Пеле, Эйсебио, Герд Мюллер . А что Дзюба? В нашем футболе рекордов не может быть. Чемпионат называется Премьер-лига, а трибуны на стадионах пустые.

Больше никогда не спрашивайте меня о нем», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов .

Дзюба – лучший бомбардир в истории России. Все-все-все о его голах