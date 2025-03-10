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Александр Тихонов о рекорде Дзюбы: «Лучшими были Пеле, Эйсебио, Герд Мюллер. В нашем футболе рекордов быть не может – чемпионат называется Премьер-лига, а трибуны пустые»

Александр Тихонов усомнился в рекорде Артема Дзюбы.

36-летний форвард «Акрона» забил 234-й гол в карьере в 20-м туре Мир РПЛ. Дзюба превзошел Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Лучшими нападающими были Пеле, Эйсебио, Герд Мюллер. А что Дзюба? В нашем футболе рекордов не может быть. Чемпионат называется Премьер-лига, а трибуны на стадионах пустые.

Больше никогда не спрашивайте меня о нем», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Дзюба – лучший бомбардир в истории России. Все-все-все о его голах

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoАлександр Тихонов
logoАртем Дзюба
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logoПеле
logoЭйсебио
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болельщики
logoпремьер-лига Россия
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