Фетисов про рекорд Дзюбы и погоню Овечкина за Гретцки: «У Саши другая величина. Не хочу никого обидеть, но мне кажется, рекорд Артема когда-нибудь побьют»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.
«Любой личный рекорд – большое достижение спортсмена. Артема надо поздравить с тем, что стал самым забивным игроком в нашей истории, но у Саши другая величина.
Не хочу никого обидеть, но мне кажется, рекорд Дзюбы когда-нибудь побьют. А в случае с Овечкиным должно случиться чудо, чтобы кто-то перебил такое достижение. Он подбирается к тому, что казалось незыблемым еще совсем недавно», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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