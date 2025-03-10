Гендиректор «Динамо» об операции Тюкавина в Германии: «Был консенсус по этому решению – квалифицированная клиника, мы знали докторов. Во вторник Константин приедет в Россию»

Константин Тюкавин во вторник вернется в Россию после операции на колене.

22-летний форвард порвал переднюю крестообразную связку в матче Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1) и пропустит около полугода. 6 марта его прооперировали в Мюнхене.

«Когда команда вернулась из Ростова-на-Дону сразу после игры, Косте сделали МРТ сразу же с утра. Когда диагностировали травму, быстро определились с клиникой, вылетели туда в среду, а уже в четверг была операция.

Слова поддержки получали со всех сторон, но лучше у Кости спросить о конкретике. Я лично его, конечно же, поддержал.

Почему именно клиника в Германии, лучше спросите у нашего главного врача, но в принципе мы обсуждали этот вопрос внутри, и был полный консенсус по этому решению. Клиника квалифицированная, имеющая большой опыт, докторов мы знали.

Как только выпишут, он сразу приедет в Россию, во вторник. Мне он говорил, что самочувствие нормальное после операции, все идет по плану», – генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров .

«Динамо» занимает четвертое место в РПЛ, набрав 39 очков в 20 матчах. 12 марта команда Марцела Лички сыграет с ЦСКА в Фонбет Кубке России.

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