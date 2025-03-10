Личка о мотивирующих картинках в соцсетях: «Это не послание журналистам или игрокам – даю то, что понравилось. Проиграть одну-две игры, сыграть плохо – тоже часть футбола»

Марцел Личка объяснил посты с мотивирующими картинками в своих соцсетях.

– Перед матчем [с «Динамо» Махачкала] увидел у вас в соцсетях мотивирующие картинки. Обычно, когда тренеры такое делают, ничем хорошим это не заканчивается. Взять хотя бы пример Абаскаля. Что вы хотели сказать этим команде?

– Всегда, когда мне нравятся картинки, я даю их в свои соцсети. Это то, что я думаю в данный момент, а не послание журналистам или игрокам. Кто хочет, посмотрите, кто не хочет – не смотрите. Что понравилось, то и даю. Например, плохо сыграли в Ростове : не надо делать из этого жертву, а надо идти и работать дальше.

Проиграть одну-две игры, сыграть плохо – такое тоже бывает, это тоже часть футбола. Поэтому надо продолжать работу и стараться быстрее улучшать такие вещи.

– У Абаскаля в «Спартаке» все кончилось тем, что он сказал, что советуется с богом по составу. У вас не так?

– Бог – это хорошо, но я верю прежде всего сам себе и делаю состав сам. А когда ты начинаешь слушать других и делать вещи, которые кто-то говорит, это плохо. Если выгонят, то лучше за свои ошибки, – сказал главный тренер «Динамо ».