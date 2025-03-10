Гендиректор «Динамо» о Бителло: «Вели переговоры о трансфере с бразильскими клубами, но не сошлись по условиям. К разговору о повышении зарплаты вернемся летом»

Гендиректор «Динамо» рассказал, почему Бителло не продали в Бразилию.

Этой зимой 25-летний бразилец хотел покинуть клуб на фоне неудачных переговоров об улучшении условий в «Динамо». В 17 матчах текущего сезона Мир РПЛ Бителло забил 1 мяч и сделал 9 голевых передач. Полузащитник проводит в команде второй сезон.

«Чтобы перейти в статусе свободного агента в другой клуб, игрок должен разорвать контракт до окончания трансферного окна. У Бителло на момент окончания окна был действующий контракт до лета 2028 года, поэтому никаких вариантов не было.

Зимой мы вели переговоры о его трансфере, несколько бразильских клубов делали предложения по нему, но в итоге мы не сошлись по условиям, Бителло остался в «Динамо ». У него еще действует соглашение на 3,5 года.

Переговоры об улучшении условий контракта? Продление контракта или повышение зарплаты – всегда некое встречное условие. Мы на связи с его представителями.

Но думаю, что сейчас нужно сосредоточиться на подготовке к играм, вернемся к разговору летом», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров .

«Динамо» занимает четвертое место в РПЛ, набрав 39 очков в 20 матчах. 12 марта команда Марцела Лички сыграет с ЦСКА в FONBET Кубке России.

Инсайды о сорвавшемся переходе читайте в тексте Александра Дорского по ссылке .