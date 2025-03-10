Левников назначен на матч ЦСКА с «Динамо» в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Сухой рассудит «Зенит» и «Ростов»
РФС объявил о назначениях арбитров на игры Фонбет Кубка России.
Матчи 1/4 финала Пути регионов и первые игры 1/2 финала Пути РПЛ пройдут 11 и 12 марта.
Путь регионов. 1/4 финала. 11 марта (вторник)
На матч «Динамо» Махачкала – «Локомотив» назначен Василий Казарцев, его помощники – Рашид Абусуев и Денис Березнов. Резервный судья – Инал Танашев. За ВАР будет отвечать Артур Федоров, АВАР – Сергей Иванов.
На встречу «Краснодар» – «Ахмат» назначен главный арбитр Сергей Чебан, его ассистенты – Дмитрий Мосякин и Артем Перов. Четвертый судья – Юрий Карпов. За ВАР будет отвечать Алексей Амелин, АВАР – Вера Опейкина.
12 марта (среда)
На игре «Урал» – «Рубин» будет работать Иван Абросимов, ему помогут Кирилл Большаков и Егор Болховитин. Резервный рефери – Александр Машлякевич. ВАР – Артем Любимов, его помощник – Ян Бобровский.
На матч «Акрон» – «Спартак» назначен Артем Чистяков, в качестве помощников выступят Андрей Образко и Алексей Ширяев. Четвертым судьей назначен Ранэль Зияков. ВАР – Павел Шадыханов, его ассистент – Сергей Цыганок.
Путь РПЛ. 1/2 финала
12 марта (среда)
«Ростов» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Андрей Фисенко, АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Сергей Мацюра.
ЦСКА – «Динамо» Москва: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Сергей Иванов, АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.
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