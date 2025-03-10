Левников назначен на матч ЦСКА с «Динамо» в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Сухой рассудит «Зенит» и «Ростов»

Кирилл Левников назначен арбитром матча ЦСКА – «Динамо» в Кубке России.

РФС объявил о назначениях арбитров на игры Фонбет Кубка России.

Матчи 1/4 финала Пути регионов и первые игры 1/2 финала Пути РПЛ пройдут 11 и 12 марта.

Путь регионов. 1/4 финала. 11 марта (вторник)

На матч «Динамо » Махачкала – «Локомотив » назначен Василий Казарцев , его помощники – Рашид Абусуев и Денис Березнов. Резервный судья – Инал Танашев. За ВАР будет отвечать Артур Федоров, АВАР – Сергей Иванов .

На встречу «Краснодар » – «Ахмат » назначен главный арбитр Сергей Чебан , его ассистенты – Дмитрий Мосякин и Артем Перов. Четвертый судья – Юрий Карпов. За ВАР будет отвечать Алексей Амелин, АВАР – Вера Опейкина.

12 марта (среда)

На игре «Урал» – «Рубин » будет работать Иван Абросимов, ему помогут Кирилл Большаков и Егор Болховитин. Резервный рефери – Александр Машлякевич. ВАР – Артем Любимов, его помощник – Ян Бобровский.

На матч «Акрон» – «Спартак» назначен Артем Чистяков, в качестве помощников выступят Андрей Образко и Алексей Ширяев. Четвертым судьей назначен Ранэль Зияков. ВАР – Павел Шадыханов, его ассистент – Сергей Цыганок.

Путь РПЛ. 1/2 финала

12 марта (среда)

«Ростов » – «Зенит »: судья – Алексей Сухой , помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Рафаэль Шафеев ; ВАР – Андрей Фисенко, АВАР – Евгений Кукуляк ; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Динамо » Москва: судья – Кирилл Левников , помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Владислав Целовальников ; ВАР – Сергей Иванов, АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко .