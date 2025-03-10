Фанаты «Ювентуса» свистели в адрес руководства, скандировали «Позор вам!», «Уважайте наши цвета!» и уходили со стадиона до конца матча с «Аталантой» (0:4)
«Аталанта» разгромила «Ювентус» на выезде (4:0) в 28-м туре Серии А. Это поражение стало крупнейшим для туринцев дома в чемпионате Италии с 1967 года.
«Юве» проиграл первый тайм со счетом 0:1 – Матео Ретеги реализовал пенальти на 29-й минуте. В самом начале второго тайма, на 46-й, Мартен де Рон удвоил преимущество гостей. На 66-й отличился Давиде Дзаппакоста, на 77-й – Адемола Лукман.
Фанаты «бьянконери» стали свистеть уже в перерыве матча. Пока «Аталанта» увеличивала преимущество во втором тайме, свист туринских болельщиков становился все громче.
Они стали скандировать различные лозунги в адрес руководства клуба, в том числе «Позор вам!» и «Руководство, вы нас взбесили. Уважайте наши цвета!»
По мере приближения конца матча трибуны «Альянц Стэдиум» стали пустеть. После финального свистка раздался неодобрительный гул.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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