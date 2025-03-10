«Интер» опережает «Наполи» на одно очко после 28-го тура Серии А. «Аталанта» идет третьей, «Ювентус» – 4-й, «Рома» – 7-я, «Милан» – 9-й

«Интер» сохраняет лидерство в Серии А.

У команды Симоне Индзаги по итогам 28 туров 61 набранное очко.

На втором месте в турнирной таблице идет «Наполи » с отставанием в один балл. Тройку замыкает «Аталанта » с 58 очками.

«Ювентус » идет четвертым (52 балла), «Лацио » с игрой в запасе – пятый (50), «Болонья» – шестая (50).

«Рома» на седьмой строчке (48), «Милан » – на девятой (44).