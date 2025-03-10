Мотта о 0:4 от «Аталанты»: «Ювентус» – молодая команда. Первый гол подкосил нас. Больше не будет разговоров о скудетто, в которые нас втянули»
Тиаго Мотта рассказал о причинах разгрома «Ювентуса» «Аталантой» (0:4).
«Мы знали, что игра будет сложной. «Аталанта» хотела максимально использовать наши ошибки.
Пенальти – не вдаваясь в подробности того, насколько он был спорным – был болезненным моментом. Мы молодая команда, мы пытались лететь вперед, чтобы вернуться в игру, но появились пробелы в обороне.
Первый гол подкосил нас психологически и вывел из равновесия. Мы расстроены и разочарованы. В то же время больше не будет разговоров о скудетто, в которые вы нас втянули.
Теперь нам нужно собраться перед матчем с «Фиорентиной», – сказал тренер «бьянконери».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Football Italia
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