«Ювентус» проиграл в Серии А впервые с января – после 5 побед подряд. Команда Мотты идет 4-й
«Ювентус» потерпел второе поражение в чемпионате Италии.
Команда Тиаго Мотты была разгромлена «Аталантой» (0:4) в 28-м туре.
В первый раз туринцы уступили в Серии А 25 января – «Наполи» (1:2). Следом они одержали пять побед подряд и вышли на 4-е место в Серии А, на котором остаются и на сегодняшний день.
16 марта «Ювентус» выступит в гостях у «Фиорентины».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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