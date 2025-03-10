«Ювентус» проиграл в Серии А впервые с января – после 5 побед подряд. Команда Мотты идет 4-й

«Ювентус» потерпел второе поражение в чемпионате Италии.

Команда Тиаго Мотты была разгромлена «Аталантой» (0:4) в 28-м туре.

В первый раз туринцы уступили в Серии А 25 января – «Наполи» (1:2). Следом они одержали пять побед подряд и вышли на 4-е место в Серии А, на котором остаются и на сегодняшний день.

16 марта «Ювентус » выступит в гостях у «Фиорентины».