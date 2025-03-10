0:4 от «Аталанты» – крупнейшее поражение «Ювентуса» с января 2023 года
«Ювентус» потерпел крупнейшее поражение за два года.
Команда Тиаго Мотты была разгромлена на своем поле со счетом 0:4 «Аталантой». Матч прошел в 28-м туре Серии А.
В последний раз туринцы уступали с разницей в четыре мяча 13 января 2023 года. «Наполи» разгромил «Ювентус» 5:1 в тот день.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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