0:4 от «Аталанты» – крупнейшее поражение «Ювентуса» с января 2023 года

«Ювентус» потерпел крупнейшее поражение за два года.

Команда Тиаго Мотты была разгромлена на своем поле со счетом 0:4 «Аталантой». Матч прошел в 28-м туре Серии А.

В последний раз туринцы уступали с разницей в четыре мяча 13 января 2023 года. «Наполи» разгромил «Ювентус » 5:1 в тот день.