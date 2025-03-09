Кокорин забил во 2-м матче подряд. У форварда «Ариса» 9 голов в 22 матчах сезона

Александр Кокорин забил во втором матче подряд.

Форвард «Ариса» отличился голом на 4-й минуте матча против «Эносиса ».

В прошлые выходные форвард забил АПОЭЛ. У россиянина 9 голов в 22 матчах сезона за «Арис ».