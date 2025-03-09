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Кокорин забил во 2-м матче подряд. У форварда «Ариса» 9 голов в 22 матчах сезона

Александр Кокорин забил во втором матче подряд.

Форвард «Ариса» отличился голом на 4-й минуте матча против «Эносиса».

В прошлые выходные форвард забил АПОЭЛ. У россиянина 9 голов в 22 матчах сезона за «Арис».

Опубликовано: Sports
logoАлександр Кокорин
logoАрис Лимасол
logoЭносис
logoвысшая лига Кипр
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