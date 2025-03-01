Кокорин забил впервые с января – в матче с АПОЭЛ. У форварда «Ариса» 8 голов в 21 игре сезона
Александр Кокорин забил впервые за два месяца.
Форвард «Ариса» забил на 94-й минуте матча чемпионата Кипра с АПОЭЛ (3:0).
У россиянина 8 голов в 21 матче сезона за «Арис». Также у Кокорина 6 результативных передач (по данным Transfermarkt).
В последний раз 33-летний футболист забивал 7 января в матче с «Аполлоном» (1:1).
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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