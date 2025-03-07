Пьянич об РПЛ: «Слышал, кто-то назвал уровень «дерьмом» – не соглашусь. Мне кажется, лига сейчас на 6-7-м месте в Европе. Не думаю, что далека от Португалии, например»
В подкасте Федора Смолова Smol Talk нападающий кипрского «Ариса» Кокорин оценил уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»
– Каким нашел уровень РПЛ?
– Хороший, я был сильно удивлен в позитивном смысле. Есть шесть команд, которые постоянно борются за титул. Да, есть команды, которые тратят огромные деньги, что облегчает им задачу.
Не понимаю тех, кто ругает РПЛ. Слышал, что кто-то назвал уровень «дерьмом», но я не соглашусь. Мне, конечно, тяжело судить, что было раньше, но, когда я приезжал сюда играть за «Рому» и «Ювентус» с ЦСКА и «Локомотивом» в Лиге чемпионов, матчи всегда были тяжелыми.
Может быть, кто-то сейчас сравнивает нынешний уровень с прошлым, но и сейчас тоже не все плохо. Конечно, ситуация вокруг не помогает развитию: часть сильных легионеров уехала, а именно они повышают уровень лиги. Но уровень хороший.
Мне кажется, РПЛ сейчас на шестом-седьмом месте среди чемпионатов Европы по уровню. Не думаю, что уровень РПЛ далек от чемпионата Португалии, например, – сказал полузащитник ЦСКА Пьянич.
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