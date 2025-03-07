  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пьянич об РПЛ: «Слышал, кто-то назвал уровень «дерьмом» – не соглашусь. Мне кажется, лига сейчас на 6-7-м месте в Европе. Не думаю, что далека от Португалии, например»
22

Пьянич об РПЛ: «Слышал, кто-то назвал уровень «дерьмом» – не соглашусь. Мне кажется, лига сейчас на 6-7-м месте в Европе. Не думаю, что далека от Португалии, например»

Миралем Пьянич не согласен с критикой РПЛ от Александра Кокорина.

В подкасте Федора Смолова Smol Talk нападающий кипрского «Ариса» Кокорин оценил уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

– Каким нашел уровень РПЛ?

– Хороший, я был сильно удивлен в позитивном смысле. Есть шесть команд, которые постоянно борются за титул. Да, есть команды, которые тратят огромные деньги, что облегчает им задачу.

Не понимаю тех, кто ругает РПЛ. Слышал, что кто-то назвал уровень «дерьмом», но я не соглашусь. Мне, конечно, тяжело судить, что было раньше, но, когда я приезжал сюда играть за «Рому» и «Ювентус» с ЦСКА и «Локомотивом» в Лиге чемпионов, матчи всегда были тяжелыми.

Может быть, кто-то сейчас сравнивает нынешний уровень с прошлым, но и сейчас тоже не все плохо. Конечно, ситуация вокруг не помогает развитию: часть сильных легионеров уехала, а именно они повышают уровень лиги. Но уровень хороший.

Мне кажется, РПЛ сейчас на шестом-седьмом месте среди чемпионатов Европы по уровню. Не думаю, что уровень РПЛ далек от чемпионата Португалии, например, – сказал полузащитник ЦСКА Пьянич.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Кокорин
logoЦСКА
logoЧемпионат.com
logoМиралем Пьянич
logoЛокомотив
logoвысшая лига Португалия
logoпремьер-лига Россия
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лаксальт о словах Кокорина: «Никогда не скажу, что РПЛ – говно. За последние два года уровень поднялся. Приехало много качественных игроков из Латинской Америки»
53 марта, 13:09
Кучаев о словах Кокорина про РПЛ: «Не вижу чего-то плохого, что чемпионат катится в пропасть. Вполне нормальный, конкурентный, как был и раньше»
427 февраля, 10:21
Широков о назвавшем РПЛ «говном» Кокорине: «Саша правильно считает, он умный парень. Уровень снижается давно. Лучшие времена были, когда я играл в «Зените»
4726 февраля, 14:46
Главные новости
«Аль-Наср» выиграл 1 из 6 последних матчей. В саудовской лиге команда Роналду и Пиоли идет 4-й
3542 минуты назад
Роналду забил по 463 гола до и после 30-летия
2654 минуты назад
Галактионов про 1:1 с «Ахматом»: «Локомотив» недоволен, были нацелены прервать безвыигрышную серию. Не имеем права так свободно распоряжаться моментами»
3сегодня, 20:39
Роналду забил 18-й гол в саудовской лиге и на 2 мяча оторвался от Бензема, Тоуни и Леонардо в списке бомбардиров
7сегодня, 20:22
Роналду забил 926-й гол в карьере – «Аль-Шабабу»
23сегодня, 20:16
Гол Роналду «Аль-Шабабу» засчитан c помощью ВАР. Судьи сперва отменили его из-за офсайда, но выяснили, что мяч попал к форварду «Аль-Насра» после рикошета от защитника
22сегодня, 20:07Фото
Майну настроен покинуть «МЮ» и уехать из Англии. Манкунианцы готовы продать хавбека, оцениваемого в 70 млн фунтов
75сегодня, 19:30
«Локомотив» не побеждает 6 матчей – 3 поражения, 3 ничьих
17сегодня, 19:21
«Локомотив» не смог обыграть дома «Ахмат» – 1:1. Самородов ответил на гол Батракова
62сегодня, 19:12
Чемпионат России. «Краснодар» разгромил «Пари НН», «Локо» сыграл вничью с «Ахматом», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в выходные
341сегодня, 19:11
Ко всем новостям
Последние новости
Малафеев про РПЛ: «По накалу и интриге мы точно не уступает топ-лигам Европы. Это говорит о росте конкуренции, о том, что уровень клубов сравнивается»
5 минут назад
Галактионов о серии «Локо» без побед: «Раздражает, что вы очень часто задаете вопросы на эту тему. Самих это напрягает»
9 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина упустил победу над «Тулузой», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Гавр» Кузяева проведет матч в воскресенье
512 минут назад
Чемпионат Италии. «Кальяри» сыграл вничью с «Дженоа», «Милан», «Интер», «Наполи» проведут матчи в субботу, «Ювентус» примет «Аталанту» в воскресенье
315 минут назад
Желудочным соком захлебнулся 19-летний игрок «Металоглобуса» из 2-й лиги Румынии. Манолаче с лета страдал от хронической усталости и головокружения, врачи лечили его от инфекции
220 минут назад
«Барса» продлит контракт с Левандовским. Но рассматривает возможность трансфера нового форварда
221 минуту назад
Чемпионат Германии. «Майнц» обыграл «Боруссию» Менхенгладбах, «Байер», «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу, «Айнтрахт» – в воскресенье
229 минут назад
Хавбек ЦСКА Кисляк: «В рыбалке интересен процесс, а не улов. А вот убивать животное на охоте... Не уверен»
438 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграл вничью с «Аль-Шабабом», «Аль-Ахли» – с «Аль-Халиджем», «Аль-Хилаль» Малкома победил «Аль-Фейху»
546 минут назад
Миралем Пьянич: «Очень важно, что у ЦСКА есть Акинфеев. И Игорь, и Буффон похожи мнталитетом победителя»
2сегодня, 20:48