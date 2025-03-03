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  • Лаксальт о словах Кокорина: «Никогда не скажу, что РПЛ – говно. За последние два года уровень поднялся. Приехало много качественных игроков из Латинской Америки»
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Лаксальт о словах Кокорина: «Никогда не скажу, что РПЛ – говно. За последние два года уровень поднялся. Приехало много качественных игроков из Латинской Америки»

Диего Лаксальт не считает РПЛ «говном».

Недавно бывший игрок «Динамо» Александр Кокорин заявил, что РПЛ – говно по уровню. И дискуссия об уровне чемпионата разгорелась с новой силой. Твое мнение кардинально отличается.

– Я могу рассуждать только о тех четырех годах, что здесь нахожусь. Когда я только приехал, уровень чемпионата был хорош, но потом многие игроки покинули РПЛ, и, может, было чуть хуже. Но, на мой взгляд, за последние два года уровень лиги поднялся. Приехало много новых качественных игроков из Латинской Америки, уровень точно поднимается к тому качеству, которое я застал, когда приехал.

Если кто-то рассуждает таким образом, это лишь его мнение. Каждый может говорить что угодно, но лично я не считаю и никогда не скажу, что РПЛ – говно. Да, есть отличия от других чемпионатов. Здесь большой уровень прессинга и физической активности, много игры без пауз – это особенность российского чемпионата.

Если мы берем другие лиги, то кому-то нравится испанский футбол, кому-то итальянский, кому-то АПЛ. Кто-то, наоборот, скажет, что не может смотреть, например, итальянский футбол, что это говно, и ему нравится более атакующий испанский или английский чемпионат. Но это неправильно, мы можем лишь говорить о разнице в отдельных аспектах, – сказал защитник «Динамо». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoДиего Лаксальт
logoАлександр Кокорин
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
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