«Халка приучил к русской бане. Окунул его в ледяную воду – бразилец пришел в восторг. После следующей игры потребовал повторить». Массажист Кокорина о работе в «Зените»

Массажист Александра Кокорина вспомнил, как приучил Халка к бане.

Сергей Колесников работал в «Зените» с 2004 года.

– Отстоять главного правдоруба «Зенита» тех лет Игоря Денисова не могли?

– Когда Гарик начинал говорить, отстаивая свою правду, лучше было не подходить к нему. Знаменитая ссора в раздевалке «Динамо» с Черчесовым была при мне. Говорил тогда тренеру: «Станислав Саламыч, не надо!» Только и у него характер горячий.

И репутация Денисова как рвача, которого интересовали только деньги, тоже далека от действительности. Он ведь не требовал в ультимативной форме увеличить зарплату, а лишь поинтересовался у тогдашнего руководителя «Зенита» Максима Митрофанова, почему на питерских футболистов денег нет, а на Халка есть. Хотя «Зенит» без Халка обыграл в Лиге чемпионов «Порту» с Халком.

Бразильцу по приезде в Санкт-Петербург дали зарплату в три раза выше, чем у любого российского футболиста, и пылинки с него сдували. Все подробности этой истории узнал, уже работая в сборной, куда пригласил Сергей Фурсенко. А ведь Денисов был тем игроком, вокруг которого держался российский костяк «Зенита». Ему потом предложили контракт на улучшенных условиях, но для Гарика, поверьте, вопрос был не в деньгах.

– У вас о Халке тоже нелестное мнение сложилось?

– Отнюдь. Бразильца даже приучил к русской бане. Легионеры предпочитали хаммам, а Живо (он ведь Живанилдо, и на Живо отзывался охотнее, чем на Халка) предпочитал веник. После парной окунул в ледяную воду – бразилец пришел в восторг. После следующей игры потребовал повторить, – сказал Сергей Колесников.