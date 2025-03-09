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«Неймар никогда не сможет вернуться в «Барсу», потому что он предал ее, обманул и высмеял в лицо». Журналист Фриерос о бразильце

Журналист Тони Фриерос считает, что Неймар не вернется в «Барселону».

«В последние недели распространился слух, от которого я покрылся холодным потом: возвращение Неймара в «Барсу». В эту эпоху «фэйковых новостей», интересов функционером и продавцов дыма никто больше не знает, что правда, а что вымысел. Как бы то ни было, я надеюсь, что это была глупая шутка.

В 33 года, после того как он ушел через черный ход из «Барсы», «ПСЖ» и «Аль-Хилаля», нет смысла думать о возвращении Неймара. Если бы он захотел, он мог бы стать лучшим футболистом мира на долгие годы или разделить трон с Месси и Криштиану Роналду, но Неймар выбрал другой образ жизни.

Он никогда не сможет вернуться в «Барсу», потому что он предал ее, обманул и высмеял в лицо. Я помню, что в свои лучшие годы в качестве игрока «Барсы» он всегда делал так, чтобы из-за перебора карточек он мог взять несколько выходных, поехать в Бразилию и, таким образом, присутствовать на вечеринке по случаю дня рождения своей сестры. Да, он всегда был предан команде...

Неймар обожает Месси и до тошноты повторяет, что приехал в «Барсу», чтобы играть вместе с ним, хотя, когда дело дошло до дела, он сам спровоцировал свой уход, чтобы не оставаться в его тени. Он хотел блистать, быть номером один, выиграть «Золотой мяч», и именно поэтому он, его отец и Пини Захави разработали кропотливый план ради собственной выгоды. Они хотели выжать [немного больше] из «Барсы» – написал журналист Diario Sport.

Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
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